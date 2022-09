Lancering maanraket NASA weer op losse schroeven

In de afgelopen weken werd de lancering al twee keer uitgesteld vanwege technische problemen. De nieuwe poging staat gepland voor aankomende dinsdag, maar een woordvoerder van NASA liet vrijdag aan verslaggevers weten dat, alhoewel de lancering vooralsnog doorgaat er wel aan een plan B gewerkt wordt. De beslissing wordt ten laatste zaterdagnamiddag genomen.

De storm die mogelijk zorgt voor een nieuwe annulering bevindt zich nu nog even ten zuiden van de Dominicaanse Republiek en zal zich naar verwachting in de komende dagen ontwikkelen tot een orkaan. Die kan vervolgens richting Florida razen, waar de lancering plaatsvindt.

Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig na de lancering vanaf Kennedy Space Center bij Cape Canaveral ongeveer 1,5 uur lang rond de aarde vliegt, om dan gas te geven en te beginnen aan de oversteek naar de maan. Over vijf tot zes weken zou hij met een plons in de Grote Oceaan moeten terugkeren op aarde.

© AP

Uitstel naar oktober

De missie heet Artemis I. Daarvoor is de krachtigste raket ooit gebouwd, het Space Launch System (SLS). Helemaal bovenin zit het vaartuig ingepakt dat naar de maan moet gaan, de Orion. Het achterste deel, dat voor energie en voortstuwing zorgt, is door Europa ontwikkeld.

Als de lancering dinsdag niet door kan gaan, moet deze worden uitgesteld tot de tweede helft van oktober. Dit nieuwe uitstel zou een tegenslag vormen voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

Op 3 september was er een lek toen de eerste trap van het gevaarte ijskoude vloeibare waterstof kreeg toegediend. Woensdag was er een test om te kijken of het euvel was opgelost, maar die liep verkeerd af. Een tweede poging, ook woensdag, lukte wel.