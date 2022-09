Dode bij passage van tyfoon in Japan

Zaterdag overleed een veertiger in Kakegawa, in de prefectuur Shizuoka, toen zijn huis werd meegesleurd. In Hamamatsu, in dezelfde prefectuur, raakten drie mensen gewond bij een andere aardverschuiving.

De politie kon deze berichten niet meteen bevestigen.

Volgens de Japanse meteorologische dienst bevond de tyfoon zich zaterdag om 6 uur plaatselijke tijd in de Stille Oceaan, op zowat 100 km ten zuiden van Shizuoka. De tyfoon bewoog zich naar het noordoosten, begeleid door rukwinden tot 90 km/uur. Het agentschap waarschuwde dat zware golven, stortregens, aardverschuivingen en overstromingen waarschijnlijk het midden, oosten en noorden van Japan, en ook Tokio, zouden treffen.