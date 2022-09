Canada zet zich schrap voor orkaan Fiona, die een van de zwaarste stormen in de Canadese geschiedenis dreigt te worden

De Atlantische kust van Canada bereidt zich vrijdagavond voor op de impact van orkaan Fiona. Verwacht wordt dat deze, volgens de Canadese weerkundige dienst historische storm, in de nacht van vrijdag op zaterdag of zaterdagochtend vroeg zal toeslaan. Eerder haalde Fiona al verwoestend uit op de Caraïben.

“Waar we Fiona zullen klasseren in de geschiedenisboeken, zullen we pas na de feiten kunnen bepalen, maar het wordt zeker een historisch en extreem evenement voor het oosten van Canada”, aldus Bob Robichaud van het Canadese orkaanvoorspellingscentrum CCPPO.

De orkaan brengt aanhoudende winden tot 195 km/uur met zich mee. Zodra de orkaan aan land komt in het oosten van Nova Scotia wordt Fiona een zeer intense post-tropische storm. Dat betekent: zware regenval, krachtige wind en grote golven.

De autoriteiten van de provincie Nova Scotia hebben gewaarschuwd voor stroomonderbrekingen, en vragen iedereen om binnen te blijven en genoeg proviand in huis te hebben voor zeker 72 uur.

Ook in de naburige provincie Prins Edwardeiland bereidt de bevolking zich voor op de komst van de orkaan.