Files aan Russische grens tonen wanhoop bij bevolking na gedeeltelijke mobilisatie door Poetin

Het aantal Russen die de grens met Finland hebben overgestoken sinds de aankondiging van Poetin is al verdubbeld. En ook andere buurlanden zoals Kazachstan, Armenië en Georgië maken gewag van meer Russen die het land binnenkomen.

Op videobeelden zijn lange rijen aan de grensovergangen te zien. In de videobeelden is te horen dat sommigen meer dan 10 uur stonden aan te schuiven. De beelden konden wel niet onafhankelijk geverifieerd worden.

De reden is duidelijk: ze willen niet vechten in de oorlog van Poetin. “Ik steun wat er momenteel gaande is niet, dus heb ik beslist dat ik onmiddellijk weg moet”, vertelde Ivan, een officier bij de reservisten in Rusland, aan CNN. Hij trok naar Wit-Rusland. “Ik heb het gevoel dat de deuren aan het sluiten zijn en als ik niet onmiddellijk vertrek, zal ik later misschien niet meer kunnen vertrekken.”

De 29-jarige Alexey vluchtte dan weer naar Georgië. “Half mijn familie is Oekraïens. Ik ben momenteel geen reservist voor deze mobilisatie, maar als dit zo verder gaat, zullen alle mannen in aanmerking komen.”

En de 18-jarige Daniel stapte op een vliegtuig naar Turkije. Het was voor hem eigenlijk een op voorhand geplande vakantie, maar nu is hij van plan er wat langer te blijven. “We zijn jong, we kunnen leren en een nieuw leven opbouwen. We willen nuttig zijn. Voorlopig is het vakantie en wachten,” zei hij over zijn plannen met zijn vriendin. “Omdat ik student ben, ben ik technisch gezien niet gemobiliseerd, maar dat kan veranderen. En we weten dat onze regering tegen ons liegt. We zijn gewoon vlees voor hen.”

De mobilisatie van Poetin betreft 300.000 reservisten. Volgens de president enkel mannen die al militaire ervaring hebben. Maar niets bleek minder waar. Ook anderen zouden ondertussen al een oproepingsbrief gekregen hebben.

