Wat doe je het best met je geld als je 60 of ouder bent? Zeven vragen beantwoord

1,8 miljoen Vlamingen is zestigplusser. Een cruciale leeftijd als het gaat over centen. Want wie op pensioen gaat, krijgt plots veel minder dan toen die werkte. Of ziet de bankrekening in één klap aandikken door een erfenis of pensioensparen. Maar hoe ga je op die leeftijd om met je centen of het tekort eraan? Financieel journalisten Michaël Van Droogenbroeck (VRT) en Ewald Pironet (Knack) wijden er hun nieuwste boek aan: ‘Investeren in de derde helft van je leven’. Zeven vragen over geld op onze oude(re) dag: