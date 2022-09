Minister Van Quickenborne onder verhoogde beveiliging geplaatst na ernstige dreiging: “Zullen nooit plooien voor geweld”

Het federaal parket laat weten dat er afgelopen week een mogelijke dreiging op de persoon van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) werd gesignaleerd. De minister werd onder verhoogde beveiliging geplaatst. De minister zelf laat weten dat hij in goede handen is en nooit zal plooien voor geweld.

Het parket werd afgelopen week op de hoogte gebracht van de mogelijke dreiging. Er werd onmiddellijk een onderzoek gestart en uit de eerste elementen bleek dat de dreiging ernstig diende genomen worden. Dat meldt het federaal parket in een persbericht.

De nodige maatregelen werden genomen en de minister werd onder verhoogde beveiliging geplaatst. Hij zal de komende dagen niet deelnemen aan geplande activiteiten.

LEES OOK. Drugscriminelen stonden donderdag gewapend voor het huis van Justitieminister Van Quickenborne: “We zullen niet plooien voor geweld”

Volgens het parket werden er in de nacht van vrijdag op zaterdag in Nederland drie personen van hun vrijheid beroofd in het kader van het onderzoek. “In opdracht van België zijn drie Nederlanders (20, 29 en 48 jaar) aangehouden in Den Haag/Leidschendam”, schrijft het Nederlandse Openbaar Ministerie op Twitter. Meer informatie, bijvoorbeeld over de exacte identiteit van de verdachten, wordt niet bekendgemaakt. Er werd gevraagd om hun overlevering. Volgens onze informatie kwam de dreiging uit het internationale drugsmilieu.

“Zullen nooit plooien voor geweld”

“Maak jullie vooral geen zorgen: mijn familie en ik zijn veilig en in goede handen”, schrijft de minister op Instagram. “Ik wil graag onze veiligheidsdiensten bedanken voor hun snelle en professionele aanpak. We kunnen in ons land rekenen op heel competente mensen die dag en nacht in de weer zijn om onze veiligheid te garanderen. Dat hebben ze ook nu weer zeer goed gedaan.”

Van Quickenborne verduidelijkt dat het een dreiging was tegen hemzelf als minister van Justitie en niemand anders. “Als vader gaat mijn eerste bezorgdheid op dit moment uit naar mijn vrouw en kinderen. Zij hebben hier niet voor gekozen, maar moeten er wel mee de gevolgen van dragen. Elke ouder zal begrijpen dat dit zwaar om dragen is. We proberen de kinderen zo veel mogelijk af te schermen van wat er gebeurt. Dank om onze privacy te respecteren”, ging hij verder.

“Laat mij duidelijk zijn: de mensen die hierachter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen. Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden. De criminelen voelen zich in het nauw gedreven. Dat gevoel is terecht. Want we zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger.”

“Tot slot nog één ding. Deze keer was ik het doelwit. Helaas is dit de realiteit waar heel wat mensen bij politie en justitie mee geconfronteerd worden. Iedereen die zich inzet om de georganiseerde misdaad te bestrijden, weet dat dit onvermijdelijk risico’s met zich meebrengt. Van de politieagenten die ’s nachts door onze straten patrouilleren tot de federale procureur. En toch doen ze dit. Uit plichtsbesef. Voor ons. In alle anonimiteit. Ook al kennen ze de risico’s. Ook al hebben dreigingen tegen hen misschien minder weerklank in de media. Het zijn stuk voor stuk helden. In onze democratische rechtsstaat zullen we nooit plooien voor geweld. Nooit.”

“Totaal onaanvaardbaar”

Premier Alexander De Croo noemt de dreiging ten aanzien van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne “totaal onaanvaardbaar”. Dat zegt hij zaterdag in een reactie. De Croo had al contact met zijn partijgenoot en leeft mee met zijn gezin, luidt het. “Het moet duidelijk zijn: we laten ons door niemand intimideren, het werk gaat verder”, zegt De Croo.

De premier spreekt bijzondere dank uit voor de Belgische veiligheids- en inlichtingendiensten en hun Nederlandse collega’s voor hun samenwerking tijdens de voorbije uren en dagen.

(sgg)