De prijs van gevangenschap: Oekraïens leger geeft foto’s vrij van Marioepol-strijder

De prijs van gevangenschap in Russische kampen wordt alsmaar duidelijker. Enkele dagen geleden werden meer dan 200 gevangenen uitgewisseld tussen Rusland en Oekraïne en foto’s van de teruggekeerde Oekraïense militairen tonen in welke erbarmelijke omstandigheden ze hebben moeten overleven.

Enkele maanden geleden gingen de beelden van Oekraïense strijders in de Azovstalfabriek in Marioepol de wereld rond. De beelden toonden de schrijdende toestand waarin de mannen en vrouwen de fabriek verdedigden tegen de Russen. Niet veel later werden ze door de Russen gevangengenomen.

Maandenlang was de situatie van de strijders onduidelijk. Maar nu gaan er opnieuw foto’s van dezelfde soldaten rond. Dit keer na hun maandenlange gevangenschap door de Russen. Daarbij ook Mykhailo Dianov. Hij is één van de meer dan 200 gevangenen die enkele dagen geleden geruild werden door Oekraïne en Rusland. Op de beelden lacht hij breed, maar de foto’s tonen ook de hel die hij moest doorstaan. De man ziet er erg bleek en uitgehongerd uit.

LEES OOK. Hoe meer ze dronken, hoe wreder ze werden: de wandaden door de Russische soldaten in Oekraïne

Op de foto’s die maanden geleden in de Azovstalfabriek gemaakt werden, was te zien hoe zijn arm in het verband zat. Die arm ziet er nog altijd niet volledig genezen uit. Volgens Oekraïense media mist hij een bot van 4 centimeter door de omstandigheden waarin hij leefde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)