Reizigers lopen uren vertraging op door defect aan TGV

“De eerste melding van een incident was er al om 7.20 uur”, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. “De trein heeft eerst al ongeveer een uur stilgestaan in Brussel-Zuid door een niet nader genoemd defect. Men heeft dat proberen te herstellen en uiteindelijk is dat gelukt maar even verderop op de grens van Ruisbroek en Beersel viel de trein opnieuw stil. Daar heeft hij een hele poos gestaan.”

De hulpdiensten kwamen ter plaatse uit voorzorg. “De stroomafnemer is wel blijven werken dus verwarming en verlichting zijn dus blijven functioneren. Er werd opnieuw gepoogd om de trein aan de praat te krijgen en dat is ook tijdelijk gelukt maar uiteindelijk werd beslist om rond 9.45 uur terug naar Brussel-Zuid te rijden.”

De trein zal zo goed als zeker afgeschaft worden en de reizigers doorverwezen naar een andere trein. Hoeveel reizigers er precies op de trein zaten, is onduidelijk.

(Dimitri Berlanger)