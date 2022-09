Kopzorgen voor Engeland na bijna 500 minuten zonder ‘veldgoal’, maar fel bekritiseerde bondscoach blijft rustig

Het gaat niet goed met de Engelse nationale voetbalploeg. Vorig jaar stonden de ‘Three Lions’ nog in de finale van het EK, nu zijn ze bezig aan hun slechtste reeks sinds 2014. Na de nederlaag op het veld van Italië (1-0) van vrijdagavond is de degradatie uit de A-divisie van de Nations League een feit.

Liefst 495 minuten heeft Engeland nu al gevoetbald zonder een doelpunt uit open spel te maken. In de vijf Nations League-wedstrijden dit jaar scoorden de Egnelsen slechts één doelpunt. Harry Kane zette in juni op het veld van Duitsland een strafschop om. Door die vijf wedstrijden zonder zege is Engeland bezig aan zijn slechtste reeks sinds 2014. Geen goede vooruitzichten met het oog op het komende WK in Qatar, dat over minder dan twee maanden van start gaat.

Southgate: “Veel positieve dingen gezien”

Voor dat WK staat er nog amper één wedstrijd op het programma, maandag tegen Duitsland. Bondscoach Gareth Southgate lijkt nog niet te panikeren. “Het is moeilijk voor mij om kritisch te zijn na deze prestatie”, aldus de bondscoach. “We hadden meer balbezit, meer schoten op doel en in grote delen van de wedstrijd speelden we heel goed. Iedereen reageert natuurlijk op het resultaat, maar ik heb veel positieve zaken gezien voor ons als team. ”

De kritiek op de bondscoach neemt intussen toe. Southgate werd al uitgefloten door de eigen aanhang en ook bij analisten zijn er twijfels. Zo liet de Engelse voetballegende Gary Lineker vrijdagavond met een tweet weten wat hij van de keuzes van de bondscoach vond.

“Een reminder dat onze meest creatieve middenvelder, James Maddison van Leicester City, niet in de selectie van 28 zit. En dat onze meest creatieve voetballer, Trend Alexander-Arnold, op de bank zat, splinters in zijn aars aan het krijgen …”