Jonge mama Shauni (29) troost zelf nabestaanden op haar begrafenis: “Ik heb een heel fijn leven gehad. Kort, maar gelukkig”

Middelkerke/Diksmuide

“Ik weet dat het niet makkelijk is hier te zijn ,maar dit is mijn schouderklopje voor jullie. Ik heb een heel fijn leven gehad, kort maar gelukkig. Wees geen dramalama, maar zoek jullie geluk in jullie eigen verhaal. Zoals ik deed.” Op haar eigen unieke manier nam Shauni Denolf (29) uit Middelkerke afscheid van iedereen op haar uitvaart. De jonge mama overleed deze week na een gevecht tegen eierstokkanker.