Leandro Trossard over concurrentie met Eden Hazard: “Ik kan ook op rechts uit de voeten”

Leandro Trossard (27) zit in bloedvorm bij zijn club Brighton. Bij de Rode Duivels stoot hij op Eden Hazard die ondanks zijn moeilijke periode de voorkeur blijft genieten van bondscoach Roberto Martinez.

“Is het de moeilijkste positie om in de ploeg te komen?”, herhaalt Trossard de vraag. “De keuze is aan de coach. We weten allemaal wat Eden Hazard kan als hij fit is. Maar ik kan ook op rechts uit de voeten. Het maakt me niet uit. Ik voel me heel goed. We hebben met Brighton een super goede start gehad. . Ik ben enorm geëvolueerd. Ik weet nu hoe Premier League in elkaar zit. Daar ben ik enorm in gegroeid. Vertrouwen, mentaal, fysiek,… ben ik beter geworden. Ik heb de kneepjes nu onder de knie. Onze trainer is nu wel naar Chelsea vertrokken maar speculaties over dat ik hem zou volgen, hebben geen zin. Als de kans zich voordoet, wil ik gaan. Maar ik wil wel spelen en niet op de bank zitten.”

Vooruitkijkend naar de wedstrijd tegen Nederland leeft er wel een revanchegevoel bij de Limburger.

“Die 1-4 nederlaag willen we rechtzetten. Daar gaan we alles aan doen. Voor de fans omwille van de rivaliteit tussen de twee landen. Gaan voor 0-3 winst. Dat zou mooi zijn net voor het WK. Ik vind het fantastisch dat ik mogelijk deel uitmaak van die selectie. Niet dat we meteen favoriet zullen zijn met België. De landen die op dat moment het best in vorm zijn, zullen er het dichtste bij komen. Hopelijk zijn wij dat. Ach, het is te hopen dat alle topspelers in vorm zijn zodat we een fantastisch toernooi zullen meemaken.” (lvdw)