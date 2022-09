Onze reporter stelde drie vragen aan Van Gaal: “Ik verwacht geen ruime zege van België”

Louis van Gaal is er gerust op: België zal Nederland de eerste plek in de Nations League niet meer afsnoepen. Wij gingen de temperatuur meten op zijn persconferentie in Zeist: “Ik ben jaloers op Courtois.”

Zeist, Nederland. In de gebouwen van de Nederlandse bond, waar er iconische shirts aan de muren hangen van tijdens de vorige grote toernooien, vond de laatste persbabbel van Louis van Gaal voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels plaats. De opkomst was matig – ’t is weekend voor iedereen. Slechts één Belgische krant tekende present: het Nieuwsblad.

Meneer Van Gaal…

(onderbreekt en lacht) “Iemand uit België, dat hoor ik.”

In België is er niemand die gelooft dat de Rode Duivels morgen met drie goals verschil winnen, wat nodig is om alsnog naar de Final Four te mogen. Hebt u desalniettemin een beetje schrik van de Belgen?

“Als het tot een Belgisch stuntje zou komen, dan zal dat verdiend zijn. Maar ik verwacht dat eerlijk gezegd niet. Ik geloof in mijn spelers, ze doen er alles voor en ik bereid hen goed voor. Ze zullen het niet te makkelijk opnemen, ze zijn altijd gefocust. We hebben België bovendien goed geanalyseerd, ik heb drie wedstrijden gezien. Daarin speelde België iedere keer volgens dezelfde spelpatronen. Ik weet niet hoe ze morgen gaan spelen, maar ik denk niet dat ze gaan veranderen.”

Er is rumoer over uw doelmannen (Van Gaal is zoekende naar een vaste keeper), zo heb ik gemerkt. Bent u dan niet een klein beetje jaloers op België met Thibaut Courtois?

“Rumoer, wat een mooi woord. Ik heb in het verleden de nodige kritiek gehad op Courtois, maar hij is wel een keeper van niveau – al maken die ook wel eens fouten. Maar inderdaad, je hebt gelijk: ik ben wel jaloers op Courtois.”

In Antwerpen doen de Nederlanders het goed. Bent u van plan eens naar de Bosuil af te zakken?

“Ik ben al uitgenodigd, ik ken de weg (Van Gaal speelde tussen 1973 en 1977 voor Antwerp, red.). We zullen zien. Kijk, ik heb ook de nodige scouts. Ik kan misschien beter voor de televisie zitten, dan zie ik wel of ze het goed doen.”

Van Gaal, die de zaal kwam binnengelopen met een koffietje in de hand, oogde ontspannen. Hij nam ruim de tijd om alle vragen te beantwoorden. Zo zei hij ook nog: “Je kunt beter ongeslagen naar het WK gaan, dit is onze laatste match voor Qatar. Dat heb ik de jongens ook gezegd. Ik denk dat wij gaan winnen, hoor.”

Er zijn nochtans wel wat blessures bij Nederland. Zo ontbreken Depay en De Jong. “Ik heb Edgar Davids (één van zijn assistenten, red.) moeten laten meespelen om op training elf tegen elf te kunnen spelen. Edgar deed het goed. Ik ben heel tevreden over Edgar.”

“Ik vind het in elk geval fantastisch om tegen België te spelen”, vervolgde Van Gaal. “Roger Van Gool komt kijken, met wie ik nog gespeeld heb bij Antwerp. Roger mocht altijd spelen, ik niet. (op dreef) De Bruyne is een heerlijke speler, dat heb ik al vaak gezegd. Hij is spelbepalend en maakt doelpunten. En dat soort spelers treffen we, dat is mooi.”

Maar Van Gaal zou Van Gaal niet zijn, mocht hij er niet nog aan toevoegen: “Wij hebben ook een sterke selectie. Dat is gebleken in Brussel (1-4-winst voor Oranje, red.). (fijntjes) Ik hoop dat jullie dat niet vergeten zijn.”