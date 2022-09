Brit (36) zwemt twee dagen non-stop door Loch Ness, maar dat is hem slecht bekomen

Een Britse avonturier heeft ruim twee dagen lang non-stop door het meer van Loch Ness in Schotland gezwommen. Daarmee brak de 36-jarige Ross Edgley het record voor openwaterzwemmen in het beroemde Schotse meer. Zijn heldendaad eindigde in het ziekenhuis.

Edgley legde naar schatting zo’n 79 kilometer af. De omstandigheden waren zwaar. Het regende en waaide stevig. Aangenaam warm was het ook al niet. Het water was zo’n 5 graden.

De Britse zwemmer wilde met zijn tocht naar eigen zeggen aandacht vragen voor de staat van kelpbossen in Schotland. Dat zijn ecosystemen onder water met diverse soorten planten en dieren.

Na het zwemrecord plaatst de avonturier een foto van zichzelf op Instagram in het ziekenhuis. „Zoals je waarschijnlijk wel kunt zien, verliep het zwemmen niet helemaal volgens plan”, schreef Edgley. Meer details geeft hij niet.

Het was niet de eerste extreme uitdaging voor Edgley. In 2018 werd hij de eerste man die om het complete vasteland van Groot-Brittannië heen zwom. Edgley deed er ongeveer vijf maanden over en legde bijna 3200 kilometer af. Hij zwom 30 tot 50 kilometer per dag en moest dagelijks tussen 10.000 en 15.000 calorieën eten.