Vrouw en zoontje (4) lichtgewond na aanrijding door spookrijder

Op de Desguinlei in Antwerpen is vrijdag een spookrijder tegen een tegenligger gebotst. Daardoor raakten een vrouw en haar zoontje van 4 lichtgewond.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond op de Desguinlei in Antwerpen. “Volgens een getuige reed een auto tegen de richting over de Desguinlei”, vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. “Het kwam tot een aanrijding met een tegenligger.” In de aangereden auto zaten een vrouw van 42 en haar 4-jarige zoontje. “Beiden liepen lichte verwondingen op en zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht”, aldus Bruyns. Ook de 19-jarige jongedame die achter het stuur van het spookrijdende voertuig zat, is voor verzorging overgebracht naar het hospitaal. “Ze verklaarde dat ze per ongeluk na een manoeuvre op de verkeerde rijbaan was beland”, zegt Bruyns.

De betrokken auto’s raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan schoon te maken. Na het ongeval was er ernstige hinder op de Desguinlei. sare