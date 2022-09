Prins Harry vreesde vergeten te worden zodra neef George 18 jaar zou worden

Een nieuw boek suggereert dat prins Harry, nog voordat hij zijn vrouw Meghan ontmoette, bang was had dat hij vergeten zou worden zodra zijn neef George de leeftijd van 18 jaar zou bereiken.

‘Extracts of Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown’ van Valentine Low is donderdag gepubliceerd door The Times. Volgens het nieuwe boek lag de hertog van Sussex er ’s nachts wakker van dat hij van geen tel meer zou zijn eens zijn neef George 18 zou worden. Dat zorgde ervoor dat hij zich op momenten afzonderde van William en Kate.

In het boek worden ook beweringen gedaan over het pestgedrag van Meghan, waarbij ze het personeel zo slecht zou hebben behandeld dat zij soms in tranen uitbarstten.

William zou een vrouwelijke medewerker van het paleis zelfs hebben moeten troosten nadat zij door Meghan ‘belachelijk’ werd gemaakt. De kroonprins zei dat ze haar werk goed deed, wat Meghan ook beweerde. Maar de vrouw was zo aangeslagen dat ze niet kon stoppen met huilen.