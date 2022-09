NATIONS LEAGUE. Noorwegen verslikt zich in Slovenië, Oekraïne en Roman Yaremchuk smeren Armenië zware nederlaag aan

Oekraïne is in Groep 1 van Divisie B voorlopig de nieuwe leider na een makkelijke zege tegen Armenië. Club Brugge-speler Roman Yaremchuk lag mee aan de basis van het tweede doelpunt en mocht na een uur naar de kant. Oekraïne won uiteindelijk met 0-5. Straks kan Schotland nog wel terug naar de leiding springen als het Ierland opzij zet. Verder in Divisie B klopte Slovenië Noorwegen gelijk. In Divisie C klopte Noord-Ierland Kosovo in het absolute slot.

Met Roman Yaremchuk (Club Brugge) in de basis en Ruslan Malinovsky (Ex-Genk) en Bogdan Mykhaylichenko (ex-Anderlecht) op de bank trok Oekraïne met heel wat bekenden van de Jupiler Pro League richting Armenië. Oekraïne begon het best aan de wedstrijd en na twintig minuten bekroonde rechtsachter Oleksandr Tymchyk het Oekraïense overwicht. Na een mooi uitgespeelde aanval, moest de verdediger van Dinamo Kiev er maar zijn voet tegen zetten om Oekraïne op voorsprong te zetten.

Na de pauze was het Armenië dat zijn neus aan het venster stak. Doelman Lunin, de concurrent van Thibaut Courtois bij Real Madrid, echt in de problemen brengen lukte echter niet. Maar ook aan de overkant bleef het stil. Tot Tymchyk na een goed tikje van Yaremchuk plots de ruimte kreeg om een lage voorzet te trappen. Tsygankov liet de bal goed voor Zubkov, die doelman Yurchenko kansloos liet: 0-2. Artem Dovbyk (2x), die Yaremchuk na een uur was komen vervangen, en Ignatenko mochten nog de 0-5-eindcijfers op het bord zetten.

© AP

Noorwegen verslikt zich in Slovenië, Lawrence Visser keurt een doelpunt af

In Groep 4 van Divisie B stond Noorwegen na vier speeldagen aan de leiding. Ook tegen Slovenië wou het geen punten laten liggen. Het trok dan ook meteen naar voren. Na tien minuten was het dan ook al raak. Odegaard schilderde een vrije trap op het hoofd van Ostigard, die hard binnenkopte. Scheidsrechter Lawrence Visser had echter een duwfout gezien en keurde het doelpunt af. Noorwegen eiste het balbezit op en diezelfde Ostigard kwam net voor de rust nog eens dicht bij een doelpunt. Deze keer was zijn kopbal te centraal om doelman Oblak in de problemen te brengen.

Na de pauze was het dan toch raak voor Noorwegen. Na slecht uitvoetballen bij Slovenië kwam de bal tot bij Erling Haaland en die mikte raak. Meteen goed voor zijn 21ste doelpunt in 22 wedstrijden voor de nationale ploeg. Noorwegen leek zo op weg naar de zege, maar Benjamin Sesko dacht daar anders over. De spits bood Sporar de gelijkmaker aan en zorgde even later zelf nog voor het winnende doelpunt. Al leek het schot van de jonge Sloveen niet onhoudbaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Doelpunt Muriqi levert Kosovo niets op in Divisie C

Verder werd er ook in Groep 2 van Divisie C gevoetbald. Kosovo ging daarin verrassend onderuit op het veld van Noord-Ierland. De Kosovaren leken nochtans lang op weg om de drie punten te pakken dankzij een doelpunt van Vedat Muriqi, deze zomer nog dichtbij een transfer naar Club Brugge. Maar een doelpunt van Gavin White in de laatste tien minuten en eentje van Josh Magennis in de 93ste minuut leverden Noord-Ierland toch nog de volle buit op. Griekenland is dankzij de nederlaag van Kosovo zo al zeker van de groepswinst in Groep 2.