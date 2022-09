Boer Tomas laat zijn koe aaien door bewoners in woonzorgcentrum: “Zo’n koe activeert herinneringen bij mensen met dementie”

Een koe binnenbrengen in een woonzorgcentrum (wzc) om bewoners met dementie te plezieren, is ongezien in Vlaanderen en allicht ver daarbuiten. Die rariteit vond zaterdagnamiddag plaats in het Moerzeekse wzc Sint-Jozef van het zorgnetwerk Trento. “Zo’n koe activeert herinneringen van vroeger bij onze bewoners met dementie”, motiveert initiatiefnemer en ergotherapeut Leen Foubert.

Ze keken er al enkele weken naar uit in het Moerzeekse woonzorgcentrum Sint-Jozef om een heuse koe te mogen verwelkomen voor hun bewoners met dementie. Groenten- en rundveeboer Tomas Verspecht (26) uit Merchtem ging in op de vraag die Leen lanceerde via sociale media en onze krant om met een koe langs te komen in het woonzorgcentrum.

“Ik wou graag iets terugdoen voor de mensen uit de zorgsector, nadat onze papa begin dit jaar na veel zorgen overleed op 54-jarige leeftijd”, zegt de jonge boer. Dat de komst van zijn koe Julie na een rit van een uur tussen Merchtem en Moerzeke zoveel enthousiaste reacties zou laten ontluiken bij de rustoordbewoners, had Tomas nooit verwacht. “Als verrassing heb ik ook mijn kalfje Conny meegebracht”, klonk het tussen de grote drukte rond beide runderen. Want naast de bewoners kwamen ook heel wat familieleden genieten van dit bijzondere bezoek.

© Jan Van de Velde

“Mooi beest”

Fons Vermeire (84) uit de Moerheide in Hamme woont al acht jaar in het wzc. “Als boer had ik altijd een twintigtal koeien”, weet Fons nog. “Na zoveel jaren doet het deugd nog eens zo’n beest te mogen strelen. In mijn tijd kostte een volwassen rund 20.000 frank, maar hoeveel zou dat nu zijn?”. Boer Tomas gaf het antwoord: “2.000 euro of iets meer.”

Rita Van den Branden (78) uit de Sint-Renildestraat in Hamme woont nog maar drie maand in wzc Sint-Jozef. “Naast ons woonde boer Frans Malfliet”, zegt Rita. “Als kinderen gingen we veel op de boerderij spelen. Dat hier nu een koe op bezoek komt, is een grote verrassing. ’t Is een mooi beest, maar voor een jaarmarkt moet ze toch nog eens goed gewassen worden.”