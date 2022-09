Dries Mertens en Dedryck Boyata missen laatste training Rode Duivels voor Nederland-België, Jason Denayer doet wel mee

Op de laatste training voor het duel met Nederland waren 28 spelers aanwezig. Opvallende afwezige was Dries Mertens.

De bondscoach had nochtans gezegd dat alleen Dedryck Boyata afwezig zou zijn. Denayer was wel aanwezig en trainde zelfs met de groep. De verdediger zonder club is evenwel niet inzetbaar tegen Oranje. (lvdw)