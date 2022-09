Herentals, Merksem, Kapellen

Door een software-update bij ziekenhuisgroep ZNA zijn tientallen Antwerpse patiënten de afgelopen weken naar andere ziekenhuizen gebracht. Een van hen was de 92-jarige Jenny, zij ging naar de spoed in Merksem en ligt nu in Herentals. “Haar man kan haar zo niet zelfstandig bezoeken”, vertelt kleindochter Julie.