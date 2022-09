Waarom NASA lancering van maanraket met enkel poppen aan boord nu al voor derde keer uitstelt

Al twee keer ging het net voor de lancering mis bij het tanken. Nu zijn het de slechte weersvoorspellingen waardoor NASA zaterdag besloot om ook de derde poging komende dinsdag nu al af te blazen. Mogelijk staat poging nummer vier al op 2 oktober op de agenda. Maar dat hangt af van de beslissing of de 98 meter hoge raket met een waarde van ongeveer 4 miljard euro op het lanceerplatform van het Kennedy Space Center zal blijven staan tijdens de mogelijke doortocht van een orkaan of dat NASA toch kiest om de raket terug richting een veilige hangar te rollen. Die beslissing zal nu zondag worden genomen en zal ook onmiddellijk uitgevoerd worden als voor die optie wordt gekozen. “Voor de veiligheid van het personeel.”

Een zogenaamde rollback, dus als de raket de komende weken eventjes wordt gestald, zal voor een lange vertraging van de missie zorgen. De huidige maanlanceringsperiode sluit op 4 oktober af. Dat komt omdat NASA voor de lancering met veel factoren rekening moet houden: de steeds veranderende positie van de aarde en de maan, de gewenste baan om de maan, de juiste lichtinval voor de zonnepanelen van de capsule Orion. Daarnaast is het zoals op een luchthaven: andere lanceringen staan al gepland en die kan je niet zomaar verzetten. Ze moeten dus op hun beurt wachten. Sommige batterijen die worden gebruikt gaan ook maar 25 dagen mee en moeten daarna sowieso vervangen worden. Mogelijk vindt een nieuwe poging tot lancering dan pas in november plaats.

Mensen op de maan

De testvlucht is geen bemande vlucht, wel één met poppen aan boord. Als de eerste testvlucht met deze testpoppen goed verloopt, dan zouden er astronauten meegaan op de volgende missie in 2024. Uiteindelijke bedoeling van de opvolger van het Apolloproject is om in 2025 of 2026 opnieuw mensen op de maan te zetten. We gaan vooral uit praktische overwegingen naar de maan. Idealiter wordt er ooit op de maan een basis gebouwd van waaruit toekomstige missies kunnen vertrekken, zoals bijvoorbeeld naar Mars. Het hele project gaat uit van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Maar ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA draagt bij aan het project. Samen met de luchtvaartgroep Airbus ontwikkelde de ESA de European Service Module, die de Orion moet voorzien van elektriciteit, water, zuurstof en stikstof en ook moet garanderen dat de module op koers blijft. “En België heeft daarin een inbreng van zo’n 6 procent”, klinkt het bij ESA.

