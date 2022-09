Keuzestress bij bondscoach Roberto Martinez: “Het wordt zwaar voor mij want 35 spelers verdienen het om erbij te zijn in Qatar”

Het duel in Nederland wordt de laatste wedstrijd van de Rode Duivels tot bondscoach Roberto Martinez ergens in het begin van november zijn 26-koppige selectie voor het WK bekendmaakt. Het is vooral in dat opzicht dat deze 129ste Derby der Lage Landen moet worden bekeken. Wie heeft de beste kaarten of wie speelt zichzelf nog de beste kaarten bij elkaar?

Donderdag tegen Wales zaten vijf spelers in de tribune: Sels, Faes, Mechele, Thorgan Hazard en Lukebakio. Boyata was geblesseerd. Denayer mag meetrainen maar zit zonder club en wordt sowieso niet opgesteld. Wie van die vijf Rode Duivels tegen Nederland opnieuw in de tribune zit, moet toch stilaan beginnen wanhopen?

“Spelers die in de tribune zaten tegen Wales kunnen er opnieuw in terechtkomen”, aldus Roberto Martinez. “Als het WK de dag daarna was begonnen, was dat voor die jongens een probleem geweest. Nu niet. Er kan nog zoveel gebeuren in twee maanden. Vorm, blessures,... er kan nog zoveel veranderen. Eigenlijk verdienen 35 spelers het om erbij te zijn. Dat wordt een heel moeilijke keuze want volgens de regels mogen het er maar 26 zijn. Op dat vlak wordt het heel zwaar voor mij. Ik wil zo veel mogelijk informatie over de spelers.”

Daarvoor komt die wedstrijd tegen Nederland heel gelegen volgens Martinez.“Dit is de beste wedstrijd die we konden heben voor we naar het WK afreizen. Op verplaatsing, de rivaliteit, een sterk team,... Het heeft alle ingrediënten om een WK voor te bereiden. We moeten ons aanpassen aan waar Oranje goed in is. Ze zijn in aanvallend opzicht heel dynamisch en infiltreren heel goed. Defensief zijn ze sterk aan de bal. Ze hebben veel technisch vermogen. We moeten intensiteit tonen. Na het zware verlies in de eerste wedstrijd doen we nog altijd mee voor de groepswinst. Dat is een goed uitgangspunt.”

© BELGA

Oranje geblesseerden

De 1-4 thuisnederlaag tegen Oranje in juni ligt nog veel spelers op de maag. De Jong, Depay en Koopmeiners zijn buiten strijd bij de Nederlanders. Is het dan mogelijk om alsnog met drie goals verschil te winnen en zo de groepswinst te pakken?

“De geblesseerden van Nederland veranderen niets voor ons plan. We kunnen nog altijd de groep winnen en daar moeten we voor gaan. Ik ga het niet spelen op revanche. We willen gewoon de job goed doen. We willen met een goed gevoel het WK in. Daarom moeten we een goede mentaliteit en een goede prestatie leveren. We moeten een blok zijn, wetende dat er straks een groot toernooi komt.”

Thierry Henry

We zullen Roberto Martinez zondagavond niet langs de zijlijn zien staan. De bondscoach is immers geschorst na zijn rode kaart tegen Wales.

“Ik zal in de tribune zitten. Dat is nieuw voor mij. Ik kan wel alles voorbereiden zoals anders. Ik zal alleen tijdens de rust niet met de spelers kunnen spreken. Ik wil Thierry Henry eens bezig zien samen met mijn andere assistenten Anthony Barry en Thomas Vermaelen. Ik mag geen contact hebben met de technische staf of spelers tijdens de wedstrijd. We hadden alles voorbereid tijdens de coronacrisis als er iemand zou uitvallen. We hadden natuurlijk nooit verwacht dat we die plannen nu zouden moeten toepassen.”