Zal “gasslang” onze energieprijzen drukken? Europese plannen krijgen stilaan vorm

De plannen rond een Europees prijsplafond voor gas krijgen stilaan vorm. In het voorstel dat op tafel ligt, werkt Europa met een bovengrens en een ondergrens op de prijs. Het “plafond” moet de prijs redelijk houden, de “vloer” moet de bevoorrading garanderen. Samen vormen die een “gasslang”. Blijft de vraag of het idee ook echt het levenslicht zal zien, want Duitsland en Nederland hebben er nog altijd niet veel zin in.