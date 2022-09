Vijfjarige verdrinkt in auto tijdens overstroming in Australië

Tijdens overstromingen in het zuidoosten van Australië is een vijfjarig jongetje verdronken in een auto. Dat meldt de politie van deelstaat New South Wales zaterdag.

Het gezin van de jongen probeerde vrijdagavond een overstroomde bedding bij de stad Parkes over te steken, maar daarbij kwam hun auto in het water terecht. Een 37-jarige man, een 28-jarige vrouw en twee kinderen konden uit het voertuig ontsnappen en zich aan bomen vastklampen. Ze werden daar een paar uur later aangetroffen. Het derde kind werd dood uit de gezonken auto gehaald.

Een lagedruksysteem boven New South Wales had vorige week voor zware regenval gezorgd waardoor verschillende rivieren buiten hun oevers traden. Vrijdag nam de regen af, maar de Australische meteorologische dienst waarschuwde nog steeds voor stijgende rivierniveaus, plotselinge overstromingen en gevaar door vallende bomen en hoogspanningskabels.

De oostkust van Australië is dit jaar al verschillende keren getroffen door uitzonderlijk zware regenval en overstromingen. Begin juli stonden gebieden in Sydney, een stad met meer dan een miljoen inwoners, metershoog onder water. In maart waren er ook zware overstromingen rond de metropool en in grote delen van New South Wales en Queensland.