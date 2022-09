Hervormers in Iran eisen einde van verplichte sluier voor vrouwen

Volgens een wet die sinds 1983 in het land van kracht is, moeten Iraanse en buitenlandse vrouwen, ongeacht hun godsdienst, naar buiten gaan met een gesluierd hoofd en hun lichaam bedekt met een ruimvallend kledingstuk. De 22-jarige Mahsa Amini werd op 13 september echter gearresteerd door de zedenpolitie in Teheran wegens “het dragen van ongepaste kledij”. Ze stierf drie dagen later in het ziekenhuis. Volgens de Iraanse autoriteiten stierf ze een natuurlijke dood, maar daar zijn veel mensen minder zeker van.

© AFP

© AFP

© AFP

De People’s Union of Islamic Iran, gevormd door familieleden van de hervormingsgezinde oud-president Mohammad Khatami (1997-2005), heeft daarom geëist dat de autoriteiten “de juridische elementen voorbereiden die de weg vrijmaken voor de nietigverklaring van de verplichte hijab-wet”.

De partij, die niet aan de macht is, eist ook dat de Islamitische Republiek “officieel het einde van de activiteiten van de moraliteitspolitie aankondigt” en “vreedzame demonstraties toestaat”. Tot slot vraagt ze een onpartijdige onderzoekscommissie om de dood van Amini te onderzoeken.

Als reactie op het overlijden ontstond massaal protest in de grootste steden van Iran. Al zeker 35 mensen kwamen daarbij om het leven en honderden demonstranten werden opgepakt. Alleen al in de noordelijke provincie Guilan werden “739 relschoppers, onder wie 60 vrouwen”, gearresteerd, aldus het plaatselijke hoofd van de politie.