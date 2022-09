Rusland vervangt viceminister van Defensie door ‘slachter van Marioepol”

Het is niet duidelijk of Moskou gewacht heeft op de mobilisatie en de heisa daarrond om totaal onverwacht viceminister van Defensie de laan uit te sturen. Het is te zeggen, hij krijgt een andere functie. Welke staat nog niet vast.

Dmitri Boelgakov was binnen het team van Poetin verantwoordelijk voor de logistieke operaties van het Russische leger in Oekraïne en werd in 2016 benoemd tot Held van de Russische Federatie.

Boelgakov wordt vervangen door generaal Michaïl Mizintsev. De ‘slachter van Marioepol’, zo luidt zijn bijnaam. Mizintsev (60) wordt verantwoordelijk gehouden voor de zware bombardementen op de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol. Hij zou ook achter de bombardementen op een ziekenhuis en moederhuis zitten.

Die aanvallen werden wereldwijd afgekeurd. Behalve dan in Moskou. Nu wordt de generaal daar door Poetin voor beloond met een promotie tot viceminister.

In verschillende steden in Rusland is vandaag weer geprotesteerd tegen de gedeeltelijke mobilisatie om te gaan vechten in Oekraïne. Daarbij zijn weer honderden mensen opgepakt en gebruikte de oproerpolitie andermaal buitensporig veel geweld.

In de voorbije dagen werden verschillende betogers opgepakt die prompt een oproepingsbevel kregen om te gaan vechten in Oekraïne.