Van ministers tot treinbegeleidster: hoe vaak moet Belgische politie iemand extra bewaken? En wie beslist dat?

Een kogel in de brievenbus, dreigtelefoontjes met “uw dagen zijn geteld” of “we weten niet of uw kinderen vanavond nog thuis komen” tot zelfs tips van informanten uit het milieu die vernomen hadden dat er een prijs werd gezet op het hoofd van een politicus of magistraat. Het crisiscentrum opent ieder jaar enkele tientallen nieuwe beschermingsdossiers voor personen die bedreigd werden bij de uitoefening van hun beroep. Voor dit jaar staat de teller al op 45. Maar hoe wordt dat beslist? En wie kreeg de voorbije jaren zoal speciale politiebescherming?