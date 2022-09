Crevits onwel geworden tijdens onderhandelingen Vlaamse begroting

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is zaterdagavond tijdens de onderhandelingen van de Vlaamse begrotingen plots onwel geworden. Ze is even buiten bewustzijn geweest en ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De onderhandelingen rond de Vlaamse begroting zijn zaterdagavond onverwacht stopgezet. Niet dat er een akkoord is maar Vlaams minister Hilde Crevits is tijdens de vergadering onwel geworden, laat minister-president Jan Jambon (N-VA) weten.

Volgens minister-president Jan Jambon is ze ook even buiten bewustzijn geweest. “We vonden het raadzaam om de medische hulpdiensten erbij te halen. Die hebben geoordeeld dat het best was om een check-up te doen in het ziekenhuis. We horen nu dat alles toch redelijk gunstig evolueert”, aldus Jambon.

De Vlaamse regering was zaterdag om 14 uur aan dag twee van de begrotingsonderhandelingen begonnen.

Maar wat als minister Crevits zondag niet kan verder onderhandelen? “Een groot staatsman heeft gezegd dat het niet goed is om op hypothetische kwesties te antwoorden”, aldus Jambon. Bedoeling is om zondagochtend de situatie te evalueren. Ook over een mogelijk uitstel van de Septemberverklaring - die staat maandagmiddag gepland in het Vlaams Parlement - wil de minister-president het nog niet hebben. Hij wenst zijn collega Crevits vooral “een snel herstel” toe.