Minister Van Quickenborne spreekt aanwezigen op ‘feesten met de burgemeester’ toe vanop onderduikadres: “Alsof ik opnieuw in lockdown ga”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft zaterdagavond via videocall de meer dan duizend aanwezigen op ‘Feesten met de burgemeester’ toegesproken. Hij deed dat vanuit zijn onderduikadres waar hij met zijn vrouw en kinderen verblijft.

Van Quickenborne zei dat de voorbije 48 uur een rollercoaster waren voor hem en zijn gezin. Donderdag, zei hij, kreeg hij telefoon van de federaal procureur die hem vertelde over de ontvoeringsplannen.

Daarop hebben de veiligheidsdiensten volgens de minister fantastisch werk geleverd. Hij vroeg de zaal een daverend applaus voor alle politiemensen en veiligheidsdiensten.

“We blijven onder verhoogde beveiliging. Daarom zijn we er vanavond niet bij. Even heb ik getwijfeld om het feest af te lassen. Maar dan geven we toe aan de drugsmaffia.”

De minister van Justitie, die in “lockdown” is, zei dat iedereen zich moest amuseren. “Pak elkaar eens goed vast”, klonk het.

