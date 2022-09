Drieling Noah, Houd en Chourok kon niet wachten: zeven weken te vroeg, maar gezond

Moeder Nada met Noah en Chourok - twee van haar drie pasgeboren baby’tjes - in de armen op de dienst neonetalogie van het UZA. Broertje Houd ligt in een couveuse naast het bed. — © Walter Saenen

In de nacht van vrijdag op zaterdag beviel Nada Addenbi uit Wommelgem van een gezonde drieling in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA). “De twee jongens en hun zusje kwamen zeven weken te vroeg, maar stellen het goed”, aldus vroedvrouw Steven Van Campenhout. De drieling, wat een uitzondering blijft in Vlaanderen, was meteen goed voor het ronden van de kaap van duizend bevallingen in het UZA alleen al dit jaar.

“Vroedvrouw is geen taalfout, maar wel degelijk de correcte term voor mijn beroep”, bevestigt Steven Van Campenhout eerst. Hij ontfermt zich sinds de geboorte, die plaatsvond met keizersnede, over de 35-jarige moeder. “Er zijn niet veel mannen die dit beroep uitoefenen. Net omdat het zo uitzonderlijk is, gebruiken we de term vroedvrouw. Voor mij voelt dat heel gewoon aan.”

De materniteit van het UZA onder leiding van professor Yves Jacquemyn is zeker in Antwerpen de referentie voor complexe bevallingen en vroeggeboortes. “Toen ik vannacht m’n weeën kreeg, zijn we dan ook meteen naar het UZA gereden”, vertellen mama Nada Addenbi en papa Khalid Achbani, allebei 35 jaar oud en wonend in de Draaiboomstraat in Wommelgem. Ze gaven hun drieling de volgende namen: Noah (j), Houd (j) en Chourok (m).

“De bevalling gebeurde zeven weken te vroeg, maar verliep vlot en voorspoedig voor alle betrokkenen. De kindjes werden - zoals gebruikelijk in zulke gevallen – wel apart gelegd van de moeder in couveuses op de dienst neonetalogie, waar ze extra zorgen krijgen. Ze wegen elk rond de 1,8 kg, wat OK is”, deelt vroedvrouw Steven Van Campenhout gegevens uit het geboortebulletin.

© Walter Saenen

Zeven drielingen per jaar

In het UZA zien jaarlijks tussen de 1300 en 1400 baby’s het levenslicht. Daarbij zitten gemiddeld 45 tweelingen, maar slechts één tot twee drielingen. In Vlaanderen worden jaarlijks zeven drielingen geboren. Ook al betekent deze geboorte voor het gezin Achbani-Addenbi een flinke gezinsuitbreiding, de ouders zien ze alle drie even graag en zijn erop voorbereid wanneer de kinderen binnen zeven weken naar huis mogen komen in Wommelgem. Daar zal Noor (2) plots niet meer het enige kindje zijn.

Moeder en vader kregen al heel wat gelukwensen, onder meer van afdelingshoofd professor Jacquemyn, die als één van de eersten langskwam met bloemen, een flesje en chocolade.(jaa)

© Walter Saenen