China en India roepen voor VN op tot onderhandelde oplossing voor oorlog in Oekraïne

China en India hebben zaterdag voor de Verenigde Naties opgeroepen tot een vreedzame oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Ze lieten na om hun steun uit te spreken voor Rusland, dat geïsoleerd staat.

“We roepen alle betrokken partijen op om te vermijden dat de crisis uitbreidt, en om de rechten en legitieme belangen van ontwikkelingslanden te beschermen”, zegt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi op de Algemene Vergadering van de VN.

“Prioriteit is om de vredesonderhandelingen te bevorderen”, benadrukte hij. Hij riep op tot “rechtvaardige en pragmatische” besprekingen voor een “vreedzame oplossing voor de crisis”.

Officieel is China neutraal, maar het westen beschuldigt het land er vaak van dat het zich te verzoenend opstelt tegenover Rusland. Amerikaanse verantwoordelijken toonden zich wel gematigd optimistisch na recente verklaringen van Peking.

De Chinese minister ontmoette in New York overigens zijn Oekraïense ambtgenoot Dmitro Kuleba. Hij verzekerde hem dat Peking opriep om de “territoriale integriteit van alle landen” te respecteren.

Afgelopen week, na een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping, had de Russische president Vladimir Poetin nog het “evenwichtige standpunt” van Xi over Oekraïne verwelkomd. Hij zei ook dat hij de “vragen en ongerustheden begreep”.

De Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar van zijn kant pleitte zaterdag voor “dialoog en diplomatie”. “Terwijl het conflict in Oekraïne woedt, vragen ze ons dikwijls aan welke kant we staan. En ons antwoord, iedere keer weer, is direct en eerlijk. India staat aan de kant van de vrede en blijft daar vastberaden staan.”

In een zeldzaam moment van steun aan Moskou uitte kolonel Abdoulaye Maïga, de interimpremier van Mali die aangesteld werd door de junta, voor de Veiligheidsraad zijn lof voor de “voorbeeldige en succesvolle samenwerking tussen Mali en Rusland”.