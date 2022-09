Huizen in zee verdwenen, half miljoen mensen zonder stroom: storm Fiona slaat hard toe in Canada

Orkaan Fiona heeft zaterdag fors ingebeukt op de Atlantische kust van Canada. Een half miljoen huishoudens kwamen zonder elektriciteit te zitten, er is grote materiële schade en een vrouw, die meegesleurd werd door het water, is nog altijd vermist.

Orkaan Fiona is nu een post-tropische cycloon en nam zaterdag in sterkte af. Maar daarvoor richtte ze een gigantische ravage aan in het oosten van Canada. In het kuststadje Channel-Port aux Basques in de provincie Newfoundland en Labrador liet de orkaan een spoor van vernieling achter.

Huizen stortten in of werden meegesleurd door de watermassa. Twee vrouwen werden daar ook meegesleurd door het water, zegt een woordvoerder van de politie. Een van de twee slachtoffers, die meegesleurd werd nadat haar huis was ingestort, werd gered en overgebracht naar het ziekenhuis. De andere raakte vermist.

(Lees verder onder de foto’s)

© via REUTERS

© REUTERS

© AFP

Volgens lokale media werden bomen ontworteld, verdwenen huizen door de hevige stormvloed, dreven hutten en boten voorbij, vlogen daken weg en raakten elektriciteitslijnen beschadigd. “Fiona kwam en liet haar spoor na in Nova Scotia en naburige provincies”, zei de premier van de regio, Tim Houston, op een persconferentie zaterdagnamiddag. Meer dan 400.000 huishoudens bleven in Atlantic Canada zaterdagnacht ook zonder stroom zitten, waaronder meer dan 290.000 mensen in Nova Scotia.

De Canadese premier Justin Trudeau liet weten dat er de schade door de storm al bekeken wordt en er al hulp werd uitgestuurd naar de getroffen regio. Het herstellen van de stroomlijnen is de eerste prioriteit.

Ook ‘s avonds nog zouden er hevige rukwinden zijn, zei meteoroloog Bob Robichaud. Volgens hem zouden “de omstandigheden geleidelijk aan wel moeten verbeteren de komende drie à zes uur”.

© AFP

© REUTERS