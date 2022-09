Van persoonlijk leven tot wat hij over mede-acteurs dacht: dagboeken van overleden ‘Harry Potter’-acteur Alan Rickman worden gepubliceerd

Goed nieuws voor fans van Harry Potter. Binnenkort kunnen zij een unieke blik achter de schermen van de acht films krijgen. En dat door de ogen van acteur Alan Rickman. De man die voor alle films in de huid van professor Sneep kroop, hield sinds 1992 uitgebreide dagboeken bij. En die worden binnenkort gepubliceerd. Met 26 volumes zijn ze een schat aan informatie en bevatten ze tal van details over onder meer zijn rol als tovenaar op Zweinstein.

De Britse krant The Guardian kon de dagboeken al inkijken. Zo komen we te weten dat Rickman op 23 augustus 2000 toestemde om de rol van Sneep op zich te nemen in de Harry Potter-films. “In de auto stappen en naar Siena rijden om voor het donker naar Il Campo te gaan. Naar de Patio Bar waar ik rond 20.00 uur LA belde en OK zei tegen HP (Harry Potter, red.).”

Op 10 september 2000 had Rickman het eerste Harry Potter-boek uitgelezen en begon hij aan het tweede volume. En op 6 oktober had hij een eerste gesprek met JK Rowling. “Eerste gesprek met Joanne Rowling. Haar zus antwoordt - ‘Ze is er niet - kan ik een bericht achterlaten?’ [Er wordt gekakeld op de achtergrond ... ‘Sorry daarvoor! ...’ [Ik vertel haar:] ‘Er zijn dingen die alleen Sneep en jij weten - ik moet het weten ... ‘ ‘Je hebt gelijk [antwoordt ze] - bel me morgen; niemand anders weet deze dingen.’” Een dag later praatten de twee opnieuw. “Praat nog eens met Joanne Rowling en ze laat me zenuwachtig een paar glimpen van Snape’s achtergrond zien. Praten met haar is praten met iemand die deze verhalen leeft, niet verzint. Ze is een zender - borrelt over van, ‘Nou, toen hij jong was, zie je, dit, dat en het andere gebeurde’ - nooit, ‘Ik wilde zo en zo ...’”

“Nog steeds niet echt een acteur”

19 februari 2001 was voor Rickman de laatste dag op de filmset van de eerste Harry Potter-film. Daarover schrijft hij: “Aan het einde van de dag vliegt Hedwig de uil over de lengte van de Grote Zaal en laat de Nimbus 2000 in Harry’s schoot vallen. Dave, de trainer, had er niet van geslapen. Simpele, verbazingwekkende dingen.”

Ook zijn HP-collega’s komen aan bod in de dagboeken. Over Daniel Radcliffe schreef hij op 2 mei 2003: “8.40 uur pick-up met Dan Radcliffe. Hij is nu zo geconcentreerd. Serieus en geconcentreerd - maar met gevoel voor plezier. Ik denk nog steeds dat hij niet echt een acteur is, maar hij zal ongetwijfeld regisseren/produceren. En hij heeft zo’n rustige, waardige steun van zijn ouders. Niets wordt gepusht.”

Op 27 juli 2007 leest Rickman het laatste Harry Potter-boek uit. “Heb het laatste Harry Potter-boek uitgelezen. Sneep sterft heldhaftig, Potter beschrijft hem aan zijn kinderen als een van de dapperste mannen die hij ooit gekend heeft en noemt zijn zoon Albus Severus. Dit was een echt overgangsritueel. Eén klein stukje informatie van Jo Rowling zeven jaar geleden - Sneep hield van Lily - gaf me iets om aan vast te houden.”

“Een prutser”

De dagboeken van Alan Rickman gaan niet enkel over zijn ervaringen tijdens de Harry Potter-films. Hij schrijft ook over politiek, over de aanslagen van 11 september, over zijn bezoeken aan het ziekenhuis toen hij in 2005 behandeld werd voor een agressieve vorm van prostaatkanker en zijn andere filmprojecten. Ook tal van bekendheden passeren de revue in zijn dagboeken. Zo schrijft hij dat zanger Liam Gallagher “een prutser” is, dat hij tennis speelt met acteur Daniel Day-Lewis, dat actrice Gwyneth Paltrow in het echt knapper is, over zijn ontmoeting met actrice Meryl Streep.

De dagboeken van Alan Rickman, die de titel Madly, Deeply: The Alan Rickman Diaries krijgen, worden op 4 oktober 2022 door Canongate gepubliseerd.

