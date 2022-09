Onderhandelingen Vlaamse begroting gaan zondagmiddag verder, Jo Brouns en Benjamin Dalle vervangen Hilde Crevits

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) zal de komende dagen niet deelnemen aan de onderhandelingen over de Vlaamse begroting. De minister werd zaterdag onwel en moet van de dokter uitrusten. Ministers Jo Brouns en Benjamin Dalle zullen zondag voor CD&V de onderhandelingen verderzetten.

De onderhandelingen over de Vlaamse begroting moesten zaterdag onverwacht stopgezet worden omdat Vlaams minister Hilde Crevits onwel was geworden tijdens de vergadering. De Vlaamse regering was zaterdag om 14 uur aan dag twee van de begrotingsonderhandelingen begonnen.

Onze redactie verneemt dat de minister op doktersadvies enkele dagen thuis moet uitrusten.

De onderhandelingen over de Vlaamse begroting zullen zondag om 14.00 uur wel opnieuw van start gaan. Jo Brouns, Vlaams minister van Werk en Economie, en Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media en Jeugd, zullen voor CD&V de onderhandelingen verderzetten. Minister Crevits blijft wel elektronisch bereikbaar.

LEES OOK. Hierover buigen de Vlaamse ministers zich: van kinderbijslag over jobbonus tot straatverlichting

(agy,sgg)