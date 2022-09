Dronken vrouw laat brandende auto achter in bos

Een vrouw uit Oudenaarde reed zich zondagochtend anderhalve kilometer diep in het D’Hoppebos vast. Bij pogingen om weg te geraken, vatte de oververhitte motor vuur. De wagen was reddeloos verloren.

De vrouw, die te diep in het glas gekeken had, kon aan de hulpdiensten enkel kwijt dat ze recht over Chalet Gerard het bos was ingereden. Net omdat de wagen heel diep het bos in stond, vonden de hulpdiensten de auto pas na ongeveer twee uur. Een Waalse brandweerpost van Zone de secours de Wallonie Picarde hield het zoeken na drie kwartier zelfs voor bekeken.

“Brandweerpost Brakel en de lokale politie zetten de zoektocht wel verder”, vertelt postoverste Rudy Sadones. “Zelfs een politiehelikopter kwam mee zoeken. Uiteindelijk was het een politieagent die de wagen vond. Die was uiteraard volledig uitgebrand.”