Niemand gooit zoveel kleren weg als Belgen, maar wat gebeurt ermee? “Het maakt wel degelijk verschil welke container je kiest”

Oxfam België heeft Second Hand September in het leven geroepen om mensen bewust te maken van de miljoenen kledingstukken die jaarlijks op de vuilnisbelt belanden. De Belg gooit gemiddeld zestig kledingstukken per jaar weg, goed voor bijna vijftien kilo, en is daarmee de trieste recordhouder in Europa. Maar hoe komt dat eigenlijk? Kloppen die cijfers wel? En wat gebeurt er met het textiel dat apart wordt opgehaald? We duiken in het tweede leven van afgedankte kleding.