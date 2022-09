Brandweer moet twee zwaargewonde inzittenden bevrijden na zwaar ongeval

Twee inzittenden van een zwarte Hyundai zijn zondagmorgen zwaargewond geraakt bij een ongeval langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. Ze ramden een duiker en belanden in de gracht. “Ik hoorde twee knallen, zo luid dat ik er wakker van werd”, zegt buurtbewoonster Marie-Christine.

Het ongeval gebeurde iets na 6 uur zondagmorgen. De zwarte Hyundai kwam uit de richting van Kortrijk en ging iets voor autohandel Didier van de weg af. Hij ramde achtereenvolgens twee lage muurtjes op een duiker. De muurtjes zijn tot puin herleid en de wagen belandde zwaar beschadigd in de gracht. Bij het ongeval waren geen andere auto’s betrokken, mogelijk viel de bestuurder in slaap achter het stuur. (Lees verder onder de foto)

Met man en macht werd het dak van de auto gehaald. — © jof

De twee inzittenden, een man en een vrouw, zaten gekneld in hun voertuig. De brandweer kwam ter plaatse en verwijderde het volledige dak van de auto om hen te bevrijden. Volgens de officier ter plaatse was hun toestand zeer ernstig, maar stabiel. Brandweermannen en hulpverleners vreesden vooral voor interne letsels of kwetsuren aan de ruggengraat en namen daarom bijna een uur de tijd om de slachtoffers zo voorzichtig mogelijk uit het wrak te helpen. Ze werden beiden overgebracht naar het AZ Groeninge in Kortrijk.

De politie stelde later een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.