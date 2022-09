Al meer dan 40 doden bij protesten in Iran

In Iran zijn bij de protesten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini al zeker 41 personen om het leven gekomen. Dat meldt de Iraanse nationale omroep IRIB zondag. Het cijfer is weliswaar nog niet officieel bevestigd.

Ook zaterdagnacht ging het protest onverminderd door, aldus IRIB. Op sociale media circuleren video’s van demonstranten in Teheran en andere delen van het land. Volgens ooggetuigen in de hoofdstad worden zowel de veiligheidstroepen als de demonstranten steeds gewelddadiger en zijn er steeds vaker schoten te horen.

De 22-jarige Mahsa Amini werd op 13 september gearresteerd door de zedenpolitie in Teheran wegens “het dragen van ongepaste kledij”. Ze stierf drie dagen later in het ziekenhuis. Volgens de Iraanse autoriteiten stierf ze een natuurlijke dood, maar daar zijn veel mensen minder zeker van. Als reactie op het overlijden ontstond massaal protest in de grootste steden van Iran, honderden mensen zijn al gearresteerd.