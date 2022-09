Marieke Van den Bulke (N-VA) wil dat alle horecazaken in Eeklo hun terrassen kunnen laten staan. — © cte

Eeklo

Kun je straks in heel Eeklo het hele jaar door een terrasje doen? Als het aan gemeenteraadslid Marieke Van den Bulke (N-VA) ligt wél. Ze wil dat alle horecazaken de kans krijgen om alle vier seizoenen een terras te plaatsen. De stad is het voorstel genegen, maar wil eerst nog in overleg gaan met de sector én buurtbewoners.