“Bedrijven slaan een noodkreet”: Gentse ondernemers niet blij met schrappen van het dagticket voor parkeren

Gentse bedrijven zijn ongerust omdat hun werknemers volgende maand hun auto’s niet meer een hele dag kunnen parkeren in bepaalde woonwijken. Dat is het gevolg van het verdwijnen van het dagticket.

Op 3 oktober veranderen de parkeerregimes in Gent en zal het in heel wat drukke woonwijken niet meer mogelijk zijn om een dagticket te nemen om een auto te parkeren. De maximale duur wordt verkort tot 5 uur parkeren. En dat nemen ondernemers en bedrijven de Stad Gent niet in dank af.

“We horen heel wat noodkreten van de Gentse bedrijven,” zegt Hilde Schuddinck van Voka Oost-Vlaanderen. “Wie werkt in zo’n parkeerzone, dan niet meer met de wagen tot aan het werk rijden en die daar parkeren voor de dag of overstappen op een ander vervoersmiddel. Dat stelt sommige werknemers voor een enorme uitdaging.”

Voka vraagt overleg met schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “We zijn op zoek naar redelijkheid. Het onmogelijk maken om langer dan 5 uur te parkeren in Gent is de zoveelste maatregel die het bedrijven in de kern bemoeilijkt.”

Het schrappen van het dagticket is bedoeld voor bewoners: om meer plaats te maken voor auto’s van wie in wijken zoals de Coupure, Zuid of Bloemekenswijk woont, worden pendelaars naar parkings gestuurd.

Maar Voka vraagt zich op zijn beurt af “of werknemers en ondernemers nog een plaats krijgen in het (parkeer)plan van Gent, naast inwoners en bezoekers?” “De stad riskeert haar bruisende dynamiek te verliezen als ze vervelt tot woonerf voor bewoners en toeristen”, zegt Schuddinck.

Bedrijven zouden hun personeel bijvoorbeeld kunnen laten parkeren met ‘werknemerskaarten’, stelt Voka voor. Op 3 oktober worden de parkeertarieven ook geïndexeerd. Een uur parkeren in Gent-centrum kost vanaf dan geen 2,5 maar 3 euro.

