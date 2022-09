Premier De Croo voorzichtig over betonnering lagere btw en sociaal tarief

De eerste minister zit sinds 8.30 uur in de Wetstraat 16 voor bilaterale gesprekken met zijn vicepremiers. Binnen enkele weken wordt de premier immers in de Kamer verwacht voor zijn state of the union en moet onze begroting op tafel bij de Europese Commissie liggen. De budgettaire uitdaging is niet min. Eerder deze week becijferde het Monitoringcomité dat de begroting bij ongewijzigd beleid kan oplopen tot 23 miljard euro.

De contacten met de ‘vices’ zijn standaardprocedure, kwestie van af te toetsen wat de verwachtingen en vragen zijn qua inkomsten, uitgaven, hervormingen, enzovoort. In verschillende interviews loste PS-voorzitter Magnette dit weekend al een schot voor de boeg. Hij pleit ervoor de verlaging van de btw op elektriciteit en gas tot 6 procent én het uitgebreid sociaal tarief te betonneren tot eind 2023, of zelfs eind 2024. “Zolang de prijzen zo hoog zijn, moeten we de mensen helpen”, redeneert Magnette.

In De Zevende Dag reageerde premier De Croo voorzichtig. De regering besliste ruim een week geleden de lagere btw en het uitgebreid sociaal tarief te verlengen tot einde maart, bovenop de tussenkomst van 200 euro in november en in december op de energiefactuur. Om het probleem van de energieprijzen aan de wortel aan te pakken, kijkt de eerste minister richting Europa. Punctuele maatregelen om de crisis op te vangen, zijn voor hem te verdedigen. Maar voor duurzame beslissingen die de begroting structureel bezwaren, wil De Croo voorzichtigheid aan de dag leggen.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau herhaalde in hetzelfde Eén-programma dat zijn partij altijd al voorstander is geweest van een btw-verlaging tot 6 procent, omdat het om een basisproduct gaat. Voor het sociaal tarief pleit Rousseau voor een hervorming. Vandaag is dat sociaal tarief “zwart-wit” - je krijgt het of je krijgt het niet. Hij wil het principe aanpassen zodat meer mensen er een beroep op kunnen doen, maar niet iedereen in dezelfde mate.