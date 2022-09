Premier De Croo over dreiging tegen minister Van Quickenborne: “Er is een grens overschreden”

“Door een minister te bedreigen, is er een grens overschreden.” Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) gezegd op een evenement in Kortrijk, waar hij Justitieminister en partijgenoot Vincent Van Quickenborne verving. “We staan voor een moeilijke periode”.

Op het ‘Feest van Team Burgemeester’ in Kortrijk XPO kwamen zaterdagavond 1.600 genodigden samen. Maar de hoofdgast, titelvoerend burgemeester Van Quickenborne, moest verstek geven. Na een ontvoeringspoging eerder deze week, is hij onder verhoogde beveiliging geplaatst.

Premier De Croo kwam in zijn plaats de aanwezigen toespreken. Achteraf had hij het over de bedreigingen tegenover zijn Justitieminister.

“Als Vincent en zijn gezin vandaag schrik moeten hebben, dan is het omdat ze ergens voor staan”, aldus de premier. Met de ontvoeringspoging van een minister, is een grens overschreden. “Sinds het Sky ECC-onderzoek zitten drugscriminelen in het nauw en gaan ze steeds driester tewerk. Het is zoals Vincent eerder al zei: voor veel mensen van de veiligheidsdiensten of havenarbeiders is dit helaas dagelijkse kost. Sommigen bij het federaal parket krijgen al acht jaar bescherming. Maar een minister, is een nieuwe stap. We staan voor een moeilijke periode.”

Van Quickenborne sprak de zaal uiteindelijk nog toe via een videocall. “Dit keer was ik het doelwit. Maar helaas worden veel mensen bij Justitie en politie hiermee geconfronteerd. Het zijn zij die elke dag en elke nacht in de vuurlinie staan, om ons allemaal te beschermen.” Hij vroeg de zaal om een daverend applaus voor deze mensen.