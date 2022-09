Wie ging aan de haal met 600.000 euro aan juwelen? Antwerps parket doet oproep naar tips

Twee inbrekers stalen op vrijdag 2 april 2021 in het Nederlandse Emmen voor zo’n 600.000 euro aan juwelen in een juwelenfabriek. De politie lanceert nu op vraag van het parket van Turnhout een opsporingsbericht voor de twee. De juwelen, die allemaal de initialen ‘SGS’ dragen, zijn nog steeds niet teruggevonden.

De twee daders kwamen aan in een Volkwagen Golf 8. De bestuurder bleef in het voertuig op de uitkijk staan, terwijl de andere twee met een voorhamer een ruit van de fabriek stuk sloegen. Hierop konden de daders hun buit van 600.000 euro bij elkaar rapen en vertrekken. Sindsdien is er van hen geen spoor. Daarom doet de politie nu een oproep naar tips.

De eerste dader is slank gebouwd. Hij droeg een joggingbroek met opvallen print, camouflage- of luipaardprint, en onder zijn jas een trui met kap met dezelfde print. Verder droeg hij opvallende sportschoenen.

De tweede dader is eveneens slank. Hij droeg baskets met opvallende reflectoren.