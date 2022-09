Vierde verdachte opgepakt van poging om Justitieminister Van Quickenborne te ontvoeren

Er is een vierde verdachte opgepakt, van de poging om Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) eerder deze week te ontvoeren. Dat bevestigt het federaal parket. De 21-jarige man werd vanmiddag opgepakt in Den Haag.

“De vierde verdachte werd deze zondagmiddag rond 15u aangehouden op straat in Den Haag”, zo meldt het Nederlandse Landelijk Parket. “Het gaat om een 21-jarige man met de Nederlandse nationaliteit.”

Het federaal parket in België heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Eerder werden in Nederland in de nacht van vrijdag op zaterdag al drie verdachten opgepakt. De Speciale Eenheden van de Nederlandse politie vielen die nacht binnen op verschillende locaties in Den Haag en in het nabijgelegen Leidschendam. Het gaat om mannen met de Nederlandse nationaliteit, met leeftijden van 20 jaar, 29 jaar en 48 jaar. De verdachten worden aanzien als de uitvoerders. Ook van hen heeft het federaal parket de uitlevering gevraagd.

Een politiepatrouille merkte donderdagavond een verdachte wagen op aan het huis van de Justitieminister. Toen de inzittenden zagen dat de politie hen had opgemerkt, kozen ze het hazenpad. ’s Anderendaags ontdekte de politie dat de verdachten nog een tweede auto hadden achtergelaten. In die wagens vond de politie wapens en snelbinders.

Van Quickenborne verklaarde zelf dat hij eerder donderdag al door Justitie werd ingelicht, dat er een poging werd beraamd om hem te ontvoeren.