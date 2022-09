Zelenski belooft Russen die zich overgeven correct te zullen behandelen en niet terug te sturen naar Rusland

In zijn nachtelijke toespraak zij Zelenski tot de Russsiche reservisten dat ze beter, eens aan het front, kunnen weg rennen of zich overgeven. Beter dan als kanonnenvlees te zullen sneuvelen.

In Rusland groeit het protest tegen de mobilisatie en tegen het feit dat veel mannen worden opgeroepen die in feite niet in staat zijn om naar het front te worden gestuurd. Omdat ze te oud zijn of een of andere ziekte hebben.

Zelenski speelde in zijn toespraak in op de Russische protesten en riep de reservisten op dat ze zich beter direct overgeven dan dat ze later het risico lopen te worden gedood of na de oorlog te worden vervolgd voor oorlogsmisdaden.

Oekraïne zal deserteurs, zo klonk het verder, behandelen in overeenstemming met internationale conventies en zal niemand terugsturen naar Rusland als ze bang zijn voor repercussies, zei hij.

President Poetin heeft een wet ondertekend die inhoudt dat Russen die deserteren, weigeren te vechten, bevelen negeren of zich overgeven nu 10 jaar gevangenisstraf krijgen.