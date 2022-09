Treinverkeer onderbroken tussen Aarschot en Leuven door ongeval

Door een ongeval in Holsbeek is zondag sinds 14.20 uur het treinverkeer tussen Aarschot en Leuven onderbroken. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Aan de overweg van de Pleinstraat in Holsbeek is een persoon aangereden door een aankomende trein. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk in beide richtingen.

Spoorwegmaatschappij NMBS zet vervangbussen in voor reizigers.