Nederlandse internationals gaan de mist in met kennis over Rode Duivels: “Van Ketelaere? Dat kunnen we niet goed rekenen!”

De boog hoeft niet altijd gespannen staan. In aanloop naar Nederland-België in de Nations League verbroederden Virgil Van Dijk en Matthijs de Ligt met Kevin De Bruyne en Dries Mertens. Op het programma: bekende spelers van beide landen opnoemen. Mertens haalde Arjen Robben aan, maar De Ligt kwam op zijn beurt met ene ‘Van Ketelaere’ op de proppen. “Dat is de Nederlandse versie.”