“Miljaar, miljaar, wa ne coureur. Mo vint toh!” Remco Evenepoel wint het WK, maar Yves Lampaert wint de Vlaamse harten

De regenboogtrui voor Remco Evenepoel, de eeuwige sympathie voor Yves Lampaert. Met zijn dolenthousiaste felicitaties – in het West-Vlaams, zoals het een ‘farmer’s son from Belgium’ past – verzekerde Lampaert zich van een plaatsje in de harten van de wielerfans.

De goddelijke manier waarop Lampaert zijn kopman feliciteerde, zorgde voor een televisiemoment waarbij menig stukje reality-tv verbleekt. “Miljaar, miljaar, wa ne coureur”, flapte de West-Vlaming er spontaan uit terwijl hij Remco in de armen viel. “Wa eij nu gedoan? Mo vint toh! Hodverdomme, wa ne coureur! Wa ne coureur!”

Het leverde de West-Vlaming op de sociale media een open doekje op: “Yves Lampaert: hart op de tong, crème van een vent.” Of nog: “De conclusie van het WK: geef Yves Lampaert na z’n koerscarrière alstublieft een rol als commentator.”

Wie het wielrennen een beetje volgt, zal niet verbaasd hebben opgekeken. Toen Lampaert deze zomer in de Ronde van Frankrijk de proloog won en de gele trui veroverde, reageerde hij in het flashinterview achteraf al heerlijk ontwapenend: “I’m just a farmer’s son from Belgium, hé” (“Ik ben maar een boerenzoon van België, hé”). Een quote die de wereld rondging en recent opnieuw kwam bovendrijven nadat Belgian Cycling een foto van op training in Wollongong tweette van Lampaert met een Australische boer in zijn pick-up.

Altijd zichzelf

“Lampaert is échter dan écht, een volkse jongen die de koers terugbrengt naar het volk”, zegt onze wielerspecialist Hugo Coorevits. “Alle mediatraining ten spijt is en blijft hij zijn spontane zelve, zeker wanneer het er emotioneel aan toegaat.”

In goede dagen, zoals tijdens dit WK, maar ook in minder goede, zoals toen hij eerder dit jaar op weg was naar een podiumplaats in Parijs-Roubaix, maar ten val kwam door een onvoorzichtige supporter: “Een supporter? Een kalf!” sneerde hij, nadat hij als tiende was binnengekomen. Wat hem niet belette om achteraf zijn excuses aan te bieden. “En altijd in dat heerlijk sappige taaltje van hem, een mengelmoes van Ingelmunsters, zijn geboortedorp, en Hulstes, zijn woonplaats.”

Zoals in 2017, toen hij na zijn overwinning in Dwars door Vlaanderen toegaf dat hij had “moeten skarten om mee te kunnen”. “Kortom, het type renner van wie de mensen houden en die zelf ook houdt van de mensen”, aldus nog Coorevits.