Eerste beelden van vijfde seizoen ‘The Crown’ tonen ruzies tussen Charles en Diana

De eerste trailer van het vijfde seizoen van ‘The Crown’ is uit en toont een “totale oorlog” tussen koning Charles III en prinses Diana. Op 9 november komt de eerste aflevering op Netflix.

Het historische drama gaat in het nieuwe seizoen, het vijfde al, over de jaren negentig gaan, waarbij Dominic West de toekomstige monarch speelt terwijl Elizabeth Debicki de rol van wijlen prinses Diana speelt.

Op het fanevent Tudum kregen kijkers zaterdag de eerste beelden van het nieuwe seizoen in primeur te zien.

De trailer begint met een voice-over van een nieuwsverslaggever die leest: “Buckingham Palace geeft deze verklaring: ‘Het is met spijt dat we melden dat de prins en prinses van Wales uit elkaar gaan.” Er worden close-ups getoond van de handen van Charles en Diana, en vervolgens van hun gezichten. “Dit wordt een totale oorlog”, klinkt het.

Imelda Staunton stapt in het nieuwe seizoen van The Crown in de schoenen van koningin Elizabeth II , terwijl Jonathan Pryce haar echtgenoot prins Phillip speelt.

‘The Crown’ is vanaf woensdag 9 november te zien op Netflix.

De productie van het zesde en laatste seizoen is momenteel aan de gang, maar moest eerder deze maand tijdelijk worden stopgezet na de dood van de koningin.