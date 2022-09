Beelden tonen hoe huizen in Canada door water worden meegesleurd tijdens doortocht orkaan Fiona

Het oosten van Canada is zwaar getroffen tijdens doortocht van orkaan Fiona. Het zware stormweer leidde er zelfs toe dat huizen werden meegesleurd in het water. Vooral in kuststad Channel-Port aux Basques in de provincie Newfoundland en Labrador was de ravage enorm. Ook bomen en elektriciteitspalen werden door de stevige rukwinden omvergeblazen. Meer dan 400.000 gezinnen zouden zonder stroom zitten.