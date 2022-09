Zwoegend Westerlo slechts na verlengingen voorbij amateurclub Eendracht Aalst in Beker van België

Het kostte Westerlo bloed, zweet en tranen én verlengingen tegen traditieclub Eendracht Aalst, maar de kampioen van vorig seizoen in 1B zit dan toch in de volgende ronde van de Croky Cup. Tuur Dierckx trok zijn team met een omgezette strafschop in de verlengingen over de streep. Halil Akbunar telde de moedige Aalstenaars helemaal uit: 1-3.

Van het elftal dat tegen ruim een week geleden in Charleroi aan de aftrap stond, liet Jonas De Roeck in het Pierre Cornelisstadion in Aalst amper vier spelers starten: Akbunar, Chadli, Reynolds en Seigers. De coach van Westerlo kon geen beroep doen op de vijf internationals De Cuyper, Foster, Madsen, Nene en Tagir én de geblesseerde Vetokele. Doelman Nick Gillekens debuteerde bij Westerlo in het doel en ook verloren zoon Kouya Mabea sprokkelde zijn eerste minuten van het seizoen in een wedstrijd met inzet. Sinan Bolat kreeg rust en zat niet in de wedstrijdselectie.

Buffelstoot

Op een hobbelige en modderige grasmat namen de bezoekers tegen Eendracht Aalst, de opponent uit de tweede amateurafdeling, een moeizame start. Vaesen dreigde twee keer in het openingskwartier. Bij een eerste voldragen aanval werd de bal uit zijn voeten getackled en even later stuitte de matchwinnaar in Charleroi op doelman Swinnen. In de zestiende minuut ontsnapte de eersteklasser zelfs aan een achterstand. George vergat aan de tweede paal een voorzet van op links in doel te deviëren. Negen minuten later waren de bezoekers wel op achtervolgen aangewezen. Bij een strakke hoekschop vanop rechts veerde aanvoerder Geenens boven iedereen uit en met een rake buffelstoot in de rechterhoek gaf hij Gillekens het nakijken.

De reactie van Westerlo was lauw. Iets voorbij het halfuur ging Mabea iets te opzichtig neer in de zone van de waarheid. Perdichizzi kopte een hoekschop over en Reynolds trapte een wenkende kans over. Aan de overkant krulde Panneel de bal op slag van rust over.

Chadli

Westerlo moest in de tweede helft uit een ander vaatje tappen. Maar het deed dat aanvankelijk met weinig overtuiging en inspiratie. Het fanatieke thuispubliek geloofde in een stunt en zette zich nog meer achter de ploeg. Chadli werd het mikpunt van de Aalsterse spot: “Chadli kan niet mee”, weergalmde door het stadion. De (ex-)international, die niet lekker in de wedstrijd zat, werd naar de kant gehaald. Muhammed Gumuskaya was zijn vervanger. Meteen het debuut voor de Turkse middenvelder. Jonas De Roeck zal zich die keuze niet beklaagd hebben, want uitgerekend Gumuskaya bracht Westerlo - nauwelijks acht minuten na zijn invalbeurt - met een schuiver met links in de rechterhoek langszij. De Kemphanen roken bloed en drongen de ploeg uit de carnavalstad achteruit. Vaesen geraakte niet voorbij Swinnen en diezelfde Swinnen hield Akbunar met een parade van de 1-2.

Op naar verlengingen dan maar. Reynolds werd neergetrokken in het strafschopgebied en de bal ging op de stip. Een koud kunstje voor Dierckx met een strafschop in het midden van het doel. Doelman Gillekens bewees een waardige vervanger te zijn voor Bolat. Hij haalde een stevige kopbal van Mbaye onder de lat en stond pal op een schot van Van Den Eynde. Westerlo kende minder genade. Gumuskaya trapte vanop rechts een strakke vrije trap en zijn landgenoot Akbunar verlengde bal subtiel in doel. Een moegestreden Aalst boog het hoofd in wat absoluut geen walk in the park was voor de bezoekers.

Eendracht Aalst - Westerlo 1-3

AALST: Swinnen, Geenens, Kakudji, Burssens, Wantens, George (76’ Razzi), Fabris (106’ Belesi), Van Den Eynde (106’ De Vriendt), De Coninck, Panneel (61’ Mbaye), Dekuyper

WESTERLO: Gillekens, Reynolds, Seigers, Perdichizzi, Mabea (77’ Jordanov), Akbunar, Fixelles (101’ Neustädter), Chadli (68’ Gumuskaya), Van den Keybus (77’ Mineiro), Dierckx (111’ Van Hout), Vaesen

DOELPUNTEN: 25’ Geenens 1-0, 76’ Gumuskaya 1-1, 94 Dierckx 1-2 (str.), 100’ Akbunar 1-3

GELE KAARTEN: 65’ Fabris, 67’ Dierckx, 72’ Van den Keybus, 82’ Van Den Eynde, 118’ Geenens

SCHEIDSRECHTER: Bossuyt